Oglądając "Milionerów" zawsze dziwi nas, że ktoś nie zna odpowiedzi na z pozoru banalnie pytanie. Czy takie podejście ma również sam prowadzący, Hubert Urbański? O tym powiedział w rozmowie z Vivą! Okazuje się, że gwiazdor jest bardzo wyrozumiały dla wszystkich uczestników, bo wie, jak z wielkim stresem wiążę się uczestnictwo w teleturnieju. Przyznał się również, z jakim pytaniem sam miał ogromny problem.

Udział w "Milionerach" to dla każdego uczestnika spore wyzwanie. Program ogląda kilka milionów ludzi, a więc trema jest dodatkowo jeszcze większa. Przecież każda wpadka w sieci jest głośno komentowana...

A co robi sam Urbański, kiedy widzi, że uczestnik ma problem z odpowiedzią na proste (dla większości) pytanie? Z jakim on sam miał kłopot?

Musimy przez to przejść. Piętnaście lat temu padło pytanie o klasyczny styl pływacki, do wyboru była żabka i kraul. Byłem święcie przekonany, że klasycznym i eleganckim stylem jest kraul, a to była pospolita żabka. Gdybym grał, odpadłbym, a dla wielu Polaków jest to z pewnością pytanie banalne. Zawsze powtarzam z uporem maniaka: pamiętajcie, że siedząc przed telewizorem i mieszając herbatę, nie czujecie nawet części tego stresu co ten człowiek, który siedzi w studio, przed kamerami. Kiedy mówicie: jak on może tego nie wiedzieć, spróbujcie sobie wyobrazić, że to wy pocicie się na tym fotelu. Wtedy już nie jest tak komfortowo.