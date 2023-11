Za nami historyczny odcinek "Milionerów", w którym padła główna wygrana! Emerytowana nauczycielka języka polskiego Maria Romanek jako druga osoba w historii polskiej edycji teleturnieju "Milionerzy" TVN wygrała milion złotych. Pani Maria od początku szła jak burza, a gwarantowane 40 tysięcy zdobyła bez żadnego koła ratunkowego! Potem miała kilka problemów, ale z pomocą publiczności czy koła "pół na pół", doszła do pytania o milion, które okazało się... nie tak trudne!

Ile to jest 1111 razy 1111, jeślli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121: A. 12 321 B. 1 234 321 C. 111 111 111 D. 123 454 321

Po krótkiej analizie pytania, Pani Maria zaznaczyła odpowiedź B i wygrała milion złotych. Zanim jednak udzieliła odpowiedzi na pytanie, powiedziała, że przecież ma stały dochód, więc może zaryzykować. Ile wynosi jej emerytura?

Milionerzy: Maria Romanek wygrała milion. Ile dostawała wcześniej?

Zanim Pani Maria rozpoczęła grę, Hubert Urbański przedstawił uczestniczkę i powiedział:

- Pani Maria jest byłą nauczycielką języka polskiego, ponieważ przeszła na stypendium ZUS-u.

Wtedy Pani Maria dodała:

- Obliczyłam, że gdyby to się udało i wygrałabym milion to byłoby 50 lat mojej emerytury.

Wychodzi na to, że Pani Maria wcześniej dostawała ok. 1600 złotych, a teraz dostanie milion! Oczywiście nie cała suma trafi do uczestniczki, bo od wygranej będzie musiała zapłacić podatek - 10% wartości nagrody. Co zrobi z wygraną? Pani Maria zdradziła, że marzy o odnowieniu kuchni oraz podróży do Gruzji. Część wygranej chciała również przeznaczyć na pomoc potrzebującym dzieciom oraz odnowienie zaniedbanych nagrobków.

Jeszcze raz gratulujemy wygranej!

Maria Romanek wygrała milion!

Pani Maria jako druga osoba w historii polskiej edycji teleturnieju "Milionerzy" TVN wygrała milion złotych