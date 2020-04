"Milionerzy": Kto szył mundury dla nazistów? Boss czy Armani?

"Który z wymienionych szył mundury dla nazistów?" To pytanie sprawiło wiele problemów uczestniczce 253. odcinka, 5 sezonu programu "Milionerzy"!

Jeden ze słynnych projektantów zarabiał na szyciu ubioru dla żołnierzy niemieckich. Do pracy byli zmuszani mieszkańcy okupowanych terenów, między innymi obywatele Polski.

Kto był właścicielem firmy produkującej mundury? Domenico Dolce, Hugo Boss, a może Armani?

Który z wymienionych szył mundury dla nazistów? Pytanie za 40 tys. złotych!

Dzisiejszy 253. odcinek "Milionerów" rozpoczął się kontynuacją gry Joanny Płotczyk. Uczestniczka świetnie radziła sobie z pytaniami. Jednak zagadnienie dotyczące znanych projektantów okazał się dla niej ogromnych wyzwaniem. Już na początku przyznała, że podświadomość podpowiada jej odpowiedź C, lecz nie podjęła ryzyka samodzielnej odpowiedzi.

Pani Joanna postanowiła skorzystać z koła ratunkowego - telefon do przyjaciela. Niestety, nie znał on prawidłowej odpowiedzi. Po długim zastanowieniu uczestniczka podjęła decyzję, aby zrezygnować z gry. Jak się potem okazało, odpowiedź C była prawidłowa. Gdyby podjęła ryzyko, na koncie miałaby już gwarantowane 40 000 złotych.

Który z wymienionych szył mundury dla nazistów?

A: Gabbana B: Dolce C: Boss D: Armani

Prawidłowa odpowiedź: Hugo Boss.

W latach 30. światowy kryzys dotarł do Niemiec. Hugo Boss był na granicy bankructwa. Tylko dzięki zleceniu na uszycie mundurów dla nazistów, udało mu się utrzymać firmę. To właśnie on stworzył czarne mundury SS, szare mundury Wehrmachtu oraz odzież dla młodzieży z Hitlerjugend. W czasie II wojny światowej zarobił miliony marek, a jego pracownikami byli obywatele krajów okupywanych, w tym z Polski.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 253. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 29 kwietnia 2020 roku? Znalibyście odpowiedź na pytanie za 40 000 złotych "Który z wymienionych szył mundury dla nazistów"?

Powtórki 5. sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN. Na stronie Party.pl codziennie znajdziecie relacje z najnowszego odcinka "Milionerów" z najciekawszymi pytaniami i prawidłowymi odpowiedziami.