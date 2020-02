"Milionerzy": Które przykazanie rozpoczyna się spójnikiem wyłączającym? Pytanie za 75 000 złotych

"Które przykazanie rozpoczyna się spójnikiem wyłączającym?" to pytanie pojawiło się w 230. odcinku, 5 sezonu programu "Milionerzy". Mateusz bardzo szybko udzielił odpowiedzi, wybierając pierwsze przykazanie. Sprawdźcie, czy uczestnik wskazał dobrą odpowiedź i wygrał 75 000 złotych. Poniżej znajdziecie najciekawsze pytania i odpowiedzi z dzisiejszego odcinka "Milionerów".

Które przykazanie rozpoczyna się spójnikiem wyłączającym? Pytanie za 75 000 złotych

Pierwszym uczestnikiem dzisiejszego, 230. odcinka "Milionerów" był Mateusz Świerczyński. Jego gra była bardzo zdecydowana, do tego pytania udało mu się wykorzystać jedynie jedno koło ratunkowe. Na pytanie "Które przykazanie rozpoczyna się spójnikiem wyłączającym?" za 75 000 złotych odpowiedział bardzo szybko, niestety błędnie. Mateusz uznał za spójnik wyłączający słowo "nie", które nim nie jest. Chodziło zaś o spójnik "ani", którym rozpoczyna się 10 przykazanie.

A: pierwsze B: drugie C: dziewiąte D: dziesiąte

Pozycję lordosis przyjmuje? Pytanie za 20 000 złotych

Drugim uczestnikiem 300. odcinka był Mateusz Partyka, która jako jedyny odpowiedział na pytanie eliminacyjne. Pytania stanowiły dla niego dość duże wyzwanie. Już przy czwartym pytaniu wykorzystał on 2 koła ratunkowe. Pytanie za 20 000 złotych "Pozycję lordosis przyjmuje?" okazało się dla niego zgubne. Stwierdził on, że taką pozycję przyjmuje maratończyk na starcie. Nie było to jednak prawidłowa odpowiedź. Poprawny okazał się podpunkt B, czyli kotka w rui, który przybiera charakterystyczne wygięcie postawy przy gotowości do kopulacji.

A: robaczek świętojański w locie B: kotka w rui C: maratończyk na starcie D: żerująca ośmiornica

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 230. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 24 lutego 2020 roku? Znalibyście odpowiedź na pytanie "Które przykazanie rozpoczyna się spójnikiem wyłączającym?"? Nie wydaje się ono takie trudne!

Odcinki 5 sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN.