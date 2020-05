"Milionerzy": Jak prezydent Wałęsa zwrócił się do prezesa Kaczyńskiego? Pytanie za 250 000 złotych!

"Za chwilę Ja i Ty wraz z naszym pokoleniem przeniesiemy się do wieczności". Jak zwrócił się tu prezydent Wałęsa do prezesa Kaczyńskiego? To pytanie pojawiło się w 259. odcinku, 5 sezonu programu "Milionerzy". Uczestnik nie znał prawidłowej odpowiedzi i postanowił zrezygnować z gry. To była bardzo dobra decyzja!

Jak Lech Kaczyński zwrócił się do prezesa Kaczyńskiego? "Kochany Prezesie", "Szanowny Jarosławie K.", a może "Bracie Kaczyński"?

"Za chwilę Ja i Ty wraz z naszym pokoleniem przeniesiemy się do wieczności". Jak zwrócił się tu prezydent Wałęsa do prezesa Kaczyńskiego? Pytanie za 250 000 złotych!

Uczestnik dzisiejszego 259. odcinka "Milionerów" Pan Damian Zieliński z Lublina nie znał odpowiedzi na to pytanie. Postanowił skorzystać z ostatniego koła ratunkowego i poradzić się swojego przyjaciela. Niestety, on również nie wiedział, który wariant jest prawidłowy.

Obaj panowie obstawiali wariant A, jednakże żaden z nich nie był pewny swojego wyboru. Ostatecznie uczestnik postanowił zrezygnować z dalszej gry i wyszedł ze studia z 125 000 złotych. To była bardzo dobra decyzja! Gdyby zaufał swojemu przeczuciu, straciłby kilkadziesiąt tysięcy złotych.

"Za chwilę Ja i Ty wraz z naszym pokoleniem przeniesiemy się do wieczności". Jak zwrócił się tu prezydent Wałęsa do prezesa Kaczyńskiego?

A: Kochany Prezesie B: Drogi Dawny Druhu Jarosławie C: Szanowny Jarosławie K. D: Bracie Kaczyński

Poprawna odpowiedź: D. Bracie Kaczyński.

W taki sposób Lech Kaczyński zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego w poście na Facebooku z 2018 roku.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 259. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 11 maja 2020 roku? Znalibyście odpowiedź na pytanie za 250 000 złotych "«Za chwilę Ja i Ty wraz z naszym pokoleniem przeniesiemy się do wieczności.» Jak zwrócił się tu prezydent Wałęsa do prezesa Kaczyńskiego?"?

Powtórki 5. sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN. Na stronie Party.pl codziennie znajdziecie relacje z najnowszego odcinka "Milionerów" z najciekawszymi pytaniami i prawidłowymi odpowiedziami.