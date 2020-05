"Milionerzy": Co prędzej jest ogniowe niż ogniste?

"Co prędzej jest ogniowe niż ogniste?" Odpowiedź na to pytanie z 256. odcinka, 5 sezonu programu "Milionerzy" zajęła uczestniczce bardzo dużo czasu! Czy udało jej się prawidłowo odpowiedzieć na pytanie za 2000 złotych? Już w pierwszym momencie była niemal pewna poprawnej odpowiedzi, lecz potem sprawy przybrały nieoczekiwany obrót!

Co może być ogniowe? A co jest ogniste? Spojrzenie, koń, a może straż? Znacie prawidłową odpowiedź na to pytanie?

Co prędzej jest ogniowe niż ogniste?

Uczestniczka dzisiejszego 256. odcinka "Milionerów" Agata Lamczyk liczyła na dużą wygraną, jednak problemy pojawiły się już na początku gry. Dużym wyzwaniem okazało się dla niej pytanie za 2000 złotych.

Od samego początku stwierdziła, iż najprawdopodobniej prawidłowa jest odpowiedź D. Wszystkie inne warianty definitywnie odrzuciła w drodze dedukcji. Jednak była bardzo zestresowana, pogubiła się we własnych myślach i ostatecznie postanowiła wspomóc się kołem ratunkowym - 50:50. Zostały już tylko dwa warianty A. koń i D. straż.

Co prędzej jest ogniowe niż ogniste?

A: koń B: spojrzenie C: woda D: straż

Prawidłowa odpowiedź: D. straż.

Uczestniczka postawiła na odpowiedź D, która w tym momencie wydała się jej oczywista. Była to dobra odpowiedź, dzięki której miała w puli już 2000 złotych!

Niestety Pani Agacie Lamczyk nie udało się zostać milionerką. W następnych pytaniach wykorzystała wszystkie koła ratunkowe, a w pytaniu za 20 000 złotych pomyliła się i udzieliła nieprawidłowej odpowiedzi. Jej całkowita wygrana to jedynie gwarantowany 1000 złotych.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z dzisiejszego 256. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 5 maja 2020 roku? Znalibyście odpowiedź na pytanie "Co prędzej jest ogniowe niż ogniste?"?

Powtórki 5. sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN. Na stronie Party.pl codziennie znajdziecie relacje z najnowszego odcinka "Milionerów" z najciekawszymi pytaniami i prawidłowymi odpowiedziami.