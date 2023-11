Reklama

Mikołaj z "Rolnik szuka żony" znalazł miłość po zakończeniu nagrań do programu. Mikołaj w te święta oświadczył się swojej wybrance Marcie. A jak rolnik wspomina show? Komu kibicował? Co mu się podobało, a co by zmienił w show?

Mikołaj jest zadowolony ze swojego udziału w "Rolnik szuka żony":

Okazało się, że mam względy u kobiet - powiedział nam z uśmiechem rolnik.

A z kim się zaprzyjaźnił? Posłuchajcie, co nam powiedział!

Zdjęcie z zaręczyn Mikołaja i Marty.

