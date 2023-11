Na ten dzień fani tanecznego programu czekali długo. Już w najbliższy piątek, 22 listopada zobaczymy finał "Tańca z Gwiazdami"!

Ostatnio z show pożegnała się Sandra Kubicka, a to oznacza, że o Kryształową Kulę powalczą Basia Kurdej-Szatan i Damian Kordas. W finale z pewnością nie zabraknie emocji, tym bardziej, że Michał Szpak zdradził, że pojawi się na parkiecie! Czy wokalista zatańczy z piękną aktorką? Wiemy, co będzie się działo!

Michał Szpak przygodę z "Tańcem z Gwiazdami" ma już dawno za sobą. Wokalista swoich sił w tanecznym show próbował jesienią 2011 roku. Jego partnerką w 13. edycji programu (ostatniej na TVN-ie) była Paulina Biernat. Para zaszła bardzo daleko, jednak nie stanęła na podium. Zajęła 5. miejsce na 14. tańczących par.

Już w piątek, 22 listopada poznamy zwycięzcę jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". W finale wystąpią Basia Kurdej-Szatan z tancerzem Jackiem Jeschke oraz Damian Kordas z Janją Lesar. Okazuje się, że w show nie zabraknie też Michała Szpaka. Czy wokalista znów zatańczy?

W ten piątek zobaczycie mnie w "Tańcu z gwiazdami" po wielu latach! Stanę na scenie, na jednej scenie z Basią Kurdej-Szatan i Jackiem Jeschke. Będą tańczyć do mojej piosenki "Let me dream", więc proszę Was o wsparcie - powiedział Michał na Instagramie.