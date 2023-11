Reklama

Michał Szpak w rozmowie z Party.pl ocenił uczestników programu "The Voice of Poland". Już w najbliższą sobotę fani muzycznego talent-show będą mogli zobaczyć drugi już odcinek na żywo. Kto zachwyci swoim głosem i przejdzie do kolejnego etapu? Tego dowiemy się już za kilka dni. Zanim jednak usłyszymy, jak uczestnicy śpiewają na scenie posłuchajcie, co powiedział o nich Michał Szpak. Kto według jurora powinien znaleźć się w finale "The Voice of Poland"?

Zobacz także: POJEDYNEK: Michał Szpak z prostymi czy kręconymi włosami? W której fryzurze wygląda lepiej? Głosuj!

Reklama

Michał Szpak opowiedział o uczestnikach "The Voice of Poland".