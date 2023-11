Michał Meyer po raz pierwszy dał się poznać telewidzom w programie "Szymon Majewski Show". To w nim parodiował znane postaci polskiego show-biznesu, m.in. Tomasz Kammela czy Kubę Wojewódzkiego. Aktor zdradził nam, że tylko jeden raz w historii zdarzyło się, że parodiowana osoba zadzwoniła do niego osobiście. Kto to był? Jak zareagował? Tego dowiecie się z naszego wywiadu!

Już od 1 kwietnia Michał Meyer występuje w nowej roli - prowadzącego hitowy show „Comedy Club” , który od poniedziałku do czwartku o 22:00 można oglądać na antenie Comedy Central Polska.

Na scenie „Comedy Club” wystąpi plejada najlepszych polskich stand-uperów m.in.: Rafał Rutkowski, Tomasz Jachimek, Karol Modzelewski, Wiolka Walaszczyk, Jacek Stramik, Michał Pałubski, Ola Petrus, Mieszko Minkiewicz, Juliusz Sipika, Paulina Potocka, czy Cezary Ponteffski.

Michał Meyer został prowadzącym 3. sezonu "Comedy Club".

Aktor zasłynął parodiami m.in. Tomasza Kammela i Kuby Wojewódzkiego.