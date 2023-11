Reklama

Kuba Wojewódzki świętuje swoje 55. urodziny. Z tej okazji postanowił sprezentować sobie piękne cacko, które kosztowało go prawie milion złotych! Kuba Wojewódzki, który znany jest ze swojej słabości do drogich aut, do swojej kolekcji dołączył właśnie nowego Bentleya w kolorze bordowym. Dziennikarz może sobie pozwolić na takie szaleństwa, ponieważ udało mu się zgromadzić niezłą fortunę. Kuba Wojewódzki od lat prowadzi swój program w TVN-ie. Oprócz tego występuje w reklamach. A czym zajmował się Kuba Wojewódzki na początku swojej kariery? Dowiecie się tego z naszego wideo! Znajdziecie tam również kilka innych, mniej znanych ciekawostek o showmanie.

