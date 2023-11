Michał Bryś, juror program "Bake off - Ale Ciacho!", przed kamerą Party.pl zdradził, jaki jest najtrudniejszy do wykonania przepis. Okazuje się, że wykonanie tego podstawowego produktu zajmuje wiele godzin. Ale efekt końcowy jest tego wart! Goście doceniają starania Michała Brysia, a on sam bardzo dba, by ten przepis wykonywany był wyłącznie przez niego. O co chodzi? Zdziwicie się!

Reklama

Zobacz też: Marcelina Zawadzka o nowej prowadzącej "Bake Off - Ale ciacho!". Polubiła Kasię Kołeczek?

Dowiecie się z materiału wideo!

Polecamy: Zmiana prowadzącej i jury w programie "Bake Off - Ale Ciacho"! Kto kogo zastąpi? ZDJĘCIA

Reklama

Michał Bryś zdradza swój hitowy przepis! W jego restauracji ten chleb przygotowuje osobiście.