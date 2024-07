Michał Bryś doprowadził uczestników "Hell's Kitchen" do łez! Co się stało? Przed nami ostatni odcinek przed wielkim finałem szóstej edycji „Hell's Kitchen”. I będzie to bez wątpienia jeden z najbardziej emocjonalnych momentów...

Szef Michał Bryś po raz kolejny zaskoczy uczestników kulinarnego show, którzy walczą o 100 tysięcy złotych i pracę w restauracji „L'enfant Terrible”.

W każdym z was musi być trochę twardziela, ale za chwilę maski znikną – zakomunikuje tajemniczo szef Michał Bryś.

Niespodzianka, którą szef piekielnej restauracji zrobi uczestnikom, doprowadzi wszystkich do łez, co możecie zobaczyć w naszym wideo. Co zrobił szef Michał Bryś, że na planie „Hell's Kitchen” płakali wszyscy uczestnicy? Dowiemy się już dzisiaj, o godzinie 20:05 w Polsacie.

