"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to jedno z najbardziej lubianych telewizyjnych show! Już w najbliższą sobotę widzowie będą mogli zobaczyć kolejny odcinek i kolejne niesamowite metamorfozy gwiazd. Nam udało dotrzeć się do zdjęć zza kulis, dzięki którym zobaczycie jak wyglądały przygotowania do tworzenia postaci. A w kogo wcielą się gwiazdy w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Aleksandra Szwed zaśpiewa utwór Lenny'ego Kravitza, Dariusz Kordek Garou, Katarzyna Pakosińska wcieli się w Artura Rojka, a Katarzyna Zielińska w Jennifer Lopez. Będziecie oglądać?

