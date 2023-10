Jesienią widzowie TVN zobaczą kolejną odsłonę kulinarnego hitu stacji, czyli "Masterchefa". Wiadomo już, że do stałej obsady programu dołączy Tomasz Jakubiak. Okazuje się, że na widzów czeka jeszcze więcej niespodzianek.

"MasterChef": Tomasz Jakubiak nowym jurorem show

Tomasz Jakubiak zdążył już dobrze poznać popularny kulinarny format. Już w 2021 roku pojawił się w jednym z odcinków programu 10. edycji programu - wówczas pełnił rolę jurora jedynie gościnnie, ale spodobał się zarówno widzom, jak i producentom show. Ponownie można było go tam zobaczyć w kolejnej edycji, także podczas występu jako gość. W końcu uznano, że szef kuchni sprawdzi się także "pełnoetatowo" i dołączył do jury "MasterChefa Junior". Teraz przyszedł czas na "dorosłą" edycję przeboju TVN - w najnowszym sezonie 40-latek dołączy do Anny Starmach, Magdaleny Gessler oraz Michela Morana. O tym, co jeszcze się zmieni w programie, widzowie dowiedzą się jesienią, ale wiadomo już studio będzie wyglądać inaczej - zostało bowiem przearanżowane.

Tomasz Jakubiak i pozostali jurorzy będą świadkami zmagań 14 adeptów sztuki kulinarnej, którzy powalczą o statuetkę, nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. złotych oraz możliwość wydania autorskiej książki kucharskiej.

40-latek jest kucharzem oraz autorem książek kucharskich. Szerszej publiczności dał się poznać dzięki udziałowi w serii programów o gotowaniu emitowanych przez Canal+Kuchnia. Pochodzi z Trójmiasta, gdzie dotąd mieszkał. Jego życiową partnerką jest Anastazja, z którą doczekał się syna. Tomasz Jakubiak otwarcie mówi o niełatwych początkach ich związku:

Koniec końców jest mega. Jesteśmy cudowną parą, mającą cudownego syna. Widocznie tak miało być. Nie należę do osób, które mówią, że żyją w celibacie, nie piją, nie palą, a gdy światło zgaśnie i nikt nie patrzy, zaczynają rozrabiać. Nie był to prosty związek, nie było momentu rozpędu i pierwszych randek. Od razu stanęliśmy na skrzyżowaniu i musieliśmy podjąć decyzję, co dalej - wyznał w "Dzień dobry TVN"

Jak sądzicie, jak Tomasz Jakubiak poradzi sobie w roli jurora, tym razem "dorosłej" edycji "MasterChefa"?

