Martyna Wojciechowska przekazała bardzo smutną wiadomość. Dziennikarka opublikowała na Instagramie wpis, w którym poinformowała o śmierci bohaterki programu "Kobieta na krańcu świata". Zobaczcie, co napisała Martyna Wojciechowska! Wpis gwiazdy TVN wzrusza do łez...

Nie żyje Marbella Aguilar, bohaterka "Kobiety na krańcu świata". Martyna Wojciechowska za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała o śmierci kobiety, której historię mogliśmy poznać w 2. odcinku 11. sezonu programu TVN. Dziennikarka przypomniała swoim fanom poruszającą historię Marbelli Aguilar.

Smutne wieści z Meksyku... Zmarła MARBELLA AGUILAR, jedna z bohaterek programu KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA, której historia tak bardzo Was poruszyła. Nigdy nie miała łatwego życia, od zawsze musiała walczyć o przetrwanie. Wykorzystywana seksualnie jako mała dziewczynka, w dorosłym życiu była ofiarą przemocy domowej, a po śmierci męża zmuszona wyjść „na ulicę”, żeby zarobić na dom i trójkę dzieci. Tylko że kiedy dzieci dowiedziały się, czym mama zajmowała się w przeszłości, wyrzuciły ją z domu... I tak ostatnie 10 lat swojego życia spędziła w ośrodku dla bezdomnych, emerytowanych pracownic seksualnych marząc o tym, że pewnego dnia dane Jej będzie spotkać się z najbliższymi- napisała Martyna Wojciechowska.

Dziennikarka nie ukrywa, że będzie tęsknić za bohaterką swojego programu.

Marbella zauroczyła mnie swoim ciepłem, uśmiechem i brakiem żalu do świata , choć los miała ciężki. Często wysyłała mi filmiki, rysunki, piękne wiersze o miłości, które pisała. Będę za Nią tęsknić.

Wpis o bohaterce programu TVN poruszył internautów.

- To jest naprawdę straszne i nie pojęte co ta kobieta przeżyła i przeżywała do swojej śmierci. Pomimo tego była taka pozytywna ❤️. Niech odpoczywa w błogim spokoju ❤️

- Pamiętam ten odcinek, jeden z moich ulubionych. Taka smutna wiadomość ... 💔

- Wzruszająca historia♥️😥- komentują internauci.