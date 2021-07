Marta Paszkin wspomina samotne macierzyństwo: "Czasem powątpiewałam czy mi się jeszcze ułoży"

Marta Paszkin z " Rolnik szuka żony " opublikowała na Instagramie zdjęcie charakteryzacji z nowego odcinka "Dance dance dance". Partnerka Pawła po raz kolejny przeszła spektakularną metamorfozę i trzeba przyznać, że w czarnym kolorze włosów też wygląda doskonale. Tymczasem, na podstawie charakteryzacji Internauci odgadli, do jakich utworów zatańczy Marta! Nie będzie łatwo... Marta z "Rolnik szuka żony" pokazała stylizacje z "Dance dance dance". Co zatańczy? Marta i Paweł znaleźli miłość w programie "Rolnik szuka żony", jednak na tym nie zakończyli przygody z show-biznesem. Para zdecydowała się wziąć udział w trzecim sezonie " Dance dance dance " i już po pierwszym odcinku okazało się, że doskonale sobie radzą. Teraz Marta pokazała nowe zdjęcia i zaskoczyła kolejną metamorfozą z programu. A cóż to za tajemnicza postać już nie może się doczekać swojego #solo występu?😉 Chętnie możecie typować w jaką role się jutro wcielę, ale UWAGA ja sama nie mogę tego zdradzać i za dużo komentować😜 - napisała Marta Paszkin na Instagramie. Okazuje się, że niezawodni fani programu patrząc na charakteryzację już odgadli, do jakich utworów będzie tańczyła Marta Paszkin. Musical Chicago! Chicago jak nic 😉 W życiu bym nie powiedziała, że to Ty 😮 obstawiam, że choreografia do musicalu Wow jaka czarnula 😁☺️✌️ Też ci pasuje Marta i Paweł przejdą do kolejnego odcinka? Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 6: Ilona ścięła włosy i zmieniła kolor. Wygląda obłędnie! Wyświetl ten post na Instagramie. ...