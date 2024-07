Marta Manowska zdradziła, kogo zobaczymy w pierwszym odcinku programu "Rolnik szuka żony"! Prowadząca show o poszukujących miłości rolnikach pojawiła się w dzisiejszym wydaniu "Pytania na Śniadanie", gdzie opowiadała o swoich świątecznych planach oraz o premierowym odcinku 4. edycji wielkiego hitu Telewizji Publicznej. Jak Marta Manowska zamierza spędzić święta Wielkanocne?

Rodzinnie! To jest ten czas, kiedy tak jest i tak być powinno. Ja tylko raz w życiu spędziłam święta poza domem, w Hiszpanii. Tam jest zupełnie inaczej obchodzone, co prawda to, że to się odbywa w mieście, na ulicach to też ma swój urok. Natomiast np. procesja pijanych, która odbywa się w Wielki Piątek... ja nie potrafię się w tym odnaleźć - przyznała w PnŚ.