"Rolnik szuka żony": Paweł przeprowadził się do Marty? Para pochwaliła się zaskakującymi zdjęciami z Warszawy

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" opublikowali na Instagramie obszerną relację ze wspólnego weekendu, który spędzili w Warszawie. Czy to oznacza, że rolnik zdecydował się na przeprowadzkę do Marty? Co dalej z jego gospodarstwem?

Paweł z "Rolnik szuka żony", zdjęcia z Warszawy

Marta i Paweł tworzą bodaj najbardziej lubianą parę z siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Wygląda, że spędzają ze sobą każdą wolną chwilę i w specjalnym odcinku hitu TVP1 wyznali, że powoli planują przeprowadzkę Marty i jej córki Stefanii do Pawła.

Okazuje się, że sytuacja mogła się zmienić, bo to nie Marta nie jeździ do Pawła, ale to rolnik jest stałym gościem w Warszawie:

Piszecie do mnie i prosicie, żebym więcej nagrywała z Pawłem, no ale u nas się trochę zmieniło i ja już do niego za bardzo nie jeżdżę... - powiedziała Marta, a Paweł dodał: - Bo teraz ja przyjeżdżam do Marty.

Teraz para pochwaliła się wspólnym weekendem, który spędzili we trójkę w warszawskim mieszkaniu Marty. Para skorzystała z pięknej zimowej aury i wybrała się na spacer ze Stefanią. Trzeba przyznać, że bawili się doskonale. Czyżby rolnikowi coraz bardziej podobało się w Warszawie?

Instagram /pawelfarmer

Na Instagramie również Marta pochwaliła się, jak spędziła śnieżny weekend z córką. Nie jest trudno się domyślić, że filmiki nagrywał Paweł.

Okazuje się, że rolnik wybrał się jedynie w odwiedziny do Marty, stąd na jego Instagramie relacja z pobytu w Warszawie. Dziś Paweł pokazał zdjęcia ze swojego gospodarstwa. Zobaczcie...