Marlena z "Rolnik szuka żony" apeluje o pomoc dla chorego dziecka! Wystawiła na aukcję swoją sukienkę

Marlena z "Rolnik szuka żony" prosi o wsparcie zbiórki dla chorej dziewczynki. Była uczestniczka programu Telewizyjnej Jedynki wystawiła na licytację swoją czerwoną sukienkę, w której wybrała się na pierwsze spotkanie z Sewerynem. Pieniądze ze sprzedaży kreacji zostaną przekazane na leczenie małej Igi! Zobaczcie, co napisała Marlena.

Marlena wspiera zbiórkę dla chorej dziewczynki

Marlena wystąpiła w szóstej edycji "Rolnik szuka żony" i była kandydatką Seweryna. Piękna kobieta od samego początku była faworytką rolnika i wszystko wskazywało na to, że stworzą razem szczęśliwy związek. Niestety, szybko okazało się, że tak się nie stanie, a między Marleną a Sewerynem doszło do ogromnej awantury. Po zakończeniu programu Marlena zniknęła z show biznesu, a w sieci bardzo rzadko publikowała swoje nowe zdjęcia. Dopiero ostatnio była uczestniczka "Rolnik szuka żony" pokazała, że przeszła sporą metamorfozę i mocno ścięła swoje długie włosy. Teraz Marlena opublikowała kolejne zdjęcia i zachęca do licytacji swojej sukienki.

Kochani tak jak obiecałam, wystawiam sukienkę na licytację dla Igusi Izenberg❤️- napisała na Instagramie. - Pomóżmy maleństwu ❤️❤️ - apelowała do internautów.

Marlena chce pomóc zebrać pieniądze na leczenie 2-letniej dziewczynki u której zdiagnozowano nowotwór złośliwy gałki ocznej- siatkówczak. Bliscy walczą, żeby mała Iga mogła rozpocząć leczenie w USA.

Lekarze wyznaczyli termin usunięcia oczka Igi na 22 lutego w CZD w Warszawie.

Nie możemy się jednak poddawać. Właśnie wysłaliśmy dokumentację medyczną do Nowego Jorku - do Kliniki MSKCC, gdzie leczy dr Abramson, światowej sławy specjalista w leczeniu siatkówczaków.

Oczekujemy na wyniki konsultacji. Jeśli okaże się, że oko można uratować, będziemy starać się o podjęcie leczenia w USA- czytamy na stronie siepomaga.pl (link do zbiórki TUTAJ)

Marlena wystawiła na aukcję swoją sukienkę, w której wystąpiła w programie "Rolnik szuka żony". Licytacja czerwonej kreacji zaczyna się od 100 złotych.

Mamy nadzieję, że uda się zebrać jak najwięcej pieniędzy na leczenie małej Igi!

