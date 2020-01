Marek z "Rolnik szuka żony" w zły sposób kąpie synka? Mamy komentarz lekarza!

Ostatnio pisaliśmy o Marku Walczaku, który pokazał, w jaki sposób opiekuje się synkiem. Uczestnik "Rolnik szuka żony" opublikował zdjęcie, na którym widać, jak wraz z partnerką kąpie malucha. Musimy przyznać, że oboje postawili na bardzo oryginalną metodę. Spytaliśmy doktora Łukasza Durajskiego o to, czy jest to bezpieczny sposób na kąpanie tak malutkiego dziecka. Zobaczcie, co nam powiedział!

Lekarz komentuje sposób, w jaki Marek z "Rolnik szuka żony" kąpie syna

Marek Walczak pod koniec 2019 roku po raz kolejny został ojcem. Na świecie pojawił się jego synek ze związku z 18 lat młodszą od niego Julią. Oboje pochwalili się tym w świątecznym odcinku "Rolnika". Julia i Marek chętnie pokazują też na Facebooku, jak wygląda teraz ich życie. Oboje publikują zdjęcia ze wspólnych spacerów, a nawet kąpieli.

Ostatnio Marek Walczak pokazał, jak wygląda wieczorna toaleta Franka. O dziwo chłopiec nie ma swojej wanienki, ale korzysta z wanny rodziców. Jego główkę podtrzymuje specjalny, dmuchany kołnierz. Czy to bezpieczne? Spytaliśmy o to doktora Łukasza Durajskiego, który prowadzi profil na Instagramie "Doktorek Radzi" oraz bloga o tym samym tytule.

Kołnierz do pływania to nie jest dobre rozwiązanie. Przede wszystkim z powodu wieku i nienaturalnej pozycji dziecka, w której przebywa przez dłuższy czas. Utrzymywanie mięśni szyi i pleców w długotrwałym napięciu i niefizjologicznej pozycji może zahamować rozwój - tłumaczy nam Łukasz Durajski.

Zgadzacie się z jego opinią?

Marek i Julia od kilku tygodni są szczęśliwymi rodzicami