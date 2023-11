Czyżby rodzina "Gogglebox. Przed telewizorem" znowu się powiększyła? Marek Morus, przyjaciel Big Boya z "Gogglebox", pochwalił się na Instagramie zdjęciem z uroczym maluchem. Zaskoczenie jest spore, ponieważ nikt do tej pory nie wiedział, że celebryta spodziewa się dziecka. Okazuje się jednak, że nie jest to do końca prawda. O co chodzi? Zobaczcie poniżej!

Marek Morus z "Gogglebox" został ojcem?

Fani Marka Morusa byli w szoku, gdy na jego Instagramie pojawiło się zdjęcie z niemowlakiem. Uczestnik "Gogglebox" pozuje na nim ze swoją ukochaną, Dominiką.

- Marek to Wasze?????? - dopytują zaskoczeni internauci.

Marek Morus początkowo w komentarzach potwierdzał, że jest to jego pociecha. Zdradził nawet, że dziecko ma na imię Jaś i urodziło się dwa miesiące temu. Okazuje się jednak, że... to nie on jest ojcem!

Dominika jest chrzestną Jasia - zdradza nam Marek Morus i przy okazji ucina wszelkie plotki na temat tego, że został ojcem.

Przypomnijmy, że już niedługo rodzina "Gogglebox" znowu się powiększy. Swojego pierwszego dziecka spodziewa się Ewa Mrozowska. Przyjaciółka Sylwii Bomby urodzi synka, dla którego wybrała już imię. Chłopiec będzie się nazywał Leon.

Trzymamy za nią kciuki!

Partnerka Marka Morusa, Dominika, jest matką chrzestną tego malucha

Już niedługo na świecie pojawi się także dziecko Ewy Mrozowskiej

