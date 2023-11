Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" zdradziła płeć swojego dziecka! Uczestnika programu już za kilka miesięcy przywita na świecie swoje pierwsze maleństwo. Celebrytka postanowiła dłużej nie trzymać fanów w niepewności i na Instagramie podzieliła się szczęśliwą wiadomością. Czy Ewa, tak jak jej koleżanka z planu Sylwia Bomba, urodzi córeczkę? Zobaczcie!

Kilka tygodni temu Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" podzieliła się z internautami radosną nowiną. Wizażystka z programu TTV wyznała, że jest w ciąży. I już za kilka miesięcy wraz z mężem Piotrem zostaną rodzicami. Para niedawno obchodziła 6. rocznicę ślubu!

"Do tej pory się czasem zastanawiam czy to był dobry wybór" - pisała żartobliwie Ewa na Instagramie.

Celebrytka na początku nie chciała zdradzać płci dziecka, jednak postanowiła dłużej nie trzymać swoich fanów w niepewności. Na Instagramie napisała, że spodziewa się syna! A to oznacza, że córka Sylwii Bomby, Tosia za kilka lat będzie może miała adoratora ;)

A jak na imię otrzyma synek Mrozowskiej?

Misie nie będę was dłużej trzymać w niepewności , większość z Was trafiła !!!!???? będzie chłopiec Leoś ????????????❗️ Wpadłam w szał zakupowy, wije gniazdko póki siły są ???????????? wybieram kolory neutralne: szary i biały, trochę mnie nastraszyłyście, że płeć może ulec zmianie ???????????? liczę jednak na to że z Leonka nie zrobi się Lea????