Sophie, po tym jak zaatakował ją Tyszka, dopisała do swojego postu, że futro jest oczywiście sztuczne. Jednak nie wszyscy jej wierzą:

PODAJE DO WIADOMOŚCi, ZE TA KAMIZELKA TO SZTUCZNE!!!Dodam również dla wszystkich kolejnych raptownie znawców: udowadniać to mogę przed sądem jeśli mnie o to poproszą! A nie mam nic przeciwko! A, że ryczałam!!!!????Czy ktoś to widział!??? Nawet żaden z uczestników za kulisami nie potwierdzi tej bzdury! Niestety od początku nie byłam Pana Tyszka ulubienicą no ale cóż. Dziękuje wszystkim tym co wierzą we mnie i nie kierują się kłamstwem. Pozdrawiam