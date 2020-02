Wielkim zwycięzcą trzeciej edycji "The Voice Kids" został 13-letni Marcin Maciejczak. Tuż po wygranej w show TVP 2 ruszyła wielka machina promująca jego singiel "Jak gdyby nic" (już ponad 2,5 mln wyświetleń na YouTubie), a młody wokalista udziela wielu wywiadów. W rozmowie z "Radiem Zet" zdradził, jak radzi sobie w szkole! Czy nauczyciele są dla niego wyrozumiali?

Marcin Maciejczak o szkole

Młode gwiazdy w Polsce mają na głowie nie tylko karierę, ale przede wszystkim szkołę. Jak sobie radzą z chodzeniem do niej, kiedy muszą grać koncerty, nagrywać płyty, udzielać wywiadów? Roxie Węgiel przeszła na nauczanie indywidualne, Viki Gabor nadrabia zaległości w trasie. Co z Marcinem? 13-latek przyznał, że jest mu trudno, zwłaszcza, że przez udział w "The Voice Kids" zaległości w szkole rosły. Ale na szczęście ma bardzo wyrozumiałych nauczycieli i wspierającą klasę:

Teraz jest trudno i w trakcie nagrywania "Voice’a" było trudno ze szkołą, bo dużo lekcji opuszczałem, ale nauczyciele to rozumieli. Moja szkoła jest wyrozumiała i mnie wspiera - powiedział Marcin w rozmowie z Radiem Zet.

W szkole pojawił się po zwycięstwie w "The Voice Kids". Dzieciaki zgotowały mu niesamowite powitanie, które skwitował podczas wywiadu:

Był szok i niedowierzanie

Mamy nadzieję, że Marcin pogodzi karierę ze szkołą!

Marcin Mikołajczak w show był pod opieką Dawida Kwiatkowskiego. Doświadczony artysta na pewno przekaże mu kilka cennych rad, jak pogodzić ze sobą aż tyle obowiązków.

Marcin w The Voice Kids nie miał sobie równych!