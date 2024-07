Telewizje śniadaniowe co jakiś czas lubią zapraszać do studia gwiazdy i celebrytów, którzy kiedyś byli na fali popularności, a dziś nikt o nich nie pamięta. Takie osobistości w roli "ekspertów" zapraszane są zazwyczaj do dyskusji na błahe i lekkie tematy dotyczące relacji międzyludzkich. W tym tygodniu "Dzień Dobry TVN" przypomniało nam o Manueli Michalak z kultowej 1. edycji "Big Brothera".

Celebrytka znana z reality show oraz charakterystycznego głośnego śmiechu wzięła udział w rozmowie na temat... swatania. Mimo upływu lat Manuela nic się nie zmieniła. Wciąż jest tak samo zakręcona jak 16 lat temu, gdy zadebiutowała w telewizji. Jednak od tamtego czasu, niestety, przybrała trochę na wadze.

Manuela podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN" wyglądała jak otyły pierrot. Zapomniana celebrytka miała na sobie koszulę w czerwono-czarną kratkę oraz obwiesiła się masajską biżuterią, a we włosy powtykała sobie ozdoby w kształcie żyraf.

Przypomnijmy, że Manuela Michalak w swojej krótkiej medialnej karierze miała telewizyjny epizod. Przez 3 lata była współprowadzącą program "Maraton uśmiechu". Powinna wrócić do show-biznesu? Ostatnio zwolniło się miejsce po innej gwieździe show, Mai Frykowskiej. Przypomnijmy: Frykowska wyjechała z Polski dla milionera!

