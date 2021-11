"Mam Talent 13": Za nami finałowy odcinek! Wiemy, kto wygrał 300 tysięcy złotych!

Już dziś o 22:00 rozpocznie się wielki finał "The Four. Bitwa o sławę". Jednak finaliści wciąż nie mogą spać spokojnie! W ostatniej chwili mogą stracić szansę na główną wygraną. Wyeliminować ich mogą... koledzy, którzy już wcześniej odpadli z programu! Skład "Wielkiej Czwórki" zmieni się na kilka chwil przed oficjalnym ogłoszeniem zwycięzcy?! Zobacz także: Kuba Badach oburzony zachowaniem uczestniczki "The Four"! Aleksandra Kwaśniewska będzie zazdrosna? Wielki finał "The Four. Bitwa o sławę" Czekają nas ogromne emocje podczas finałowego odcinka "The Four. Bitwa o sławę". Zanim Wielka Czwórka zmierzy się ze sobą, walcząc o 100 tysięcy złotych, ktoś stanie im na drodze! Szansę ma każdy, kto przynajmniej raz siedział na gorącym krześle „The Four”. Do finałowej rozgrywki na żywo wrócą aż dwie osoby! Szansę otrzymają: Sabina Jeszka, Kuba Krupski, Julia Szwajcer, Ewa Ekwa i Filip Czarnecki. Ale do programu wejdzie tylko dwóch śpiewających zawodników. Swoich faworytów wskażą widzowie oraz jurorzy programu: Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach. Komu widzowie oraz jurorzy dadzą kolejną szansę? Czy wskazana dwójka uczestników w ostatniej chwili zajmie dwa finałowe krzesła i odeśle aktualnych faworytów do domu? Jeszcze wszystko się może zdarzyć. Czyjeś marzenia o wielkiej wygranej mogą lec w gruzach na oczach milionów widzów! O tym, kto wygra „The Four. Bitwę o sławę” zdecydują widzowie w głosowaniu na żywo za pośrednictwem strony internetowej. Zobacz także: Natalia Szroeder i Quebonafide są zaręczeni?! Wokalistka wyjawiła prawdę! W wielkim finale zmierzą się ze sobą: Magdalena Krzemień, Sami Harb, KarolinaLeszko i Martin Fitch....