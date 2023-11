1 z 6

Co za niespodzianka! TVN poinformował właśnie, że program "Mali Giganci" wraca na antenę! Trzecią edycję show będziemy mogli oglądać już od 5 listopada o godz. 17.00! W programie z udziałem utalentowanymi dziećmi dojdzie do sporej zmiany - nową jurorką zostanie Sonia Bohosiewicz, która zastąpiła w tej roli Kasię Bujakiewicz. Ale to nie wszystko! W show pojawią się również nowi trenerzy - wśród nich m.in. Jarosław Bieniuk oraz Paulina Krupińska.

