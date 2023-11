Małgosia dzięki udziałowi w programie „Rolnik szuka żony” nie znalazła miłości, ale zdobyła ogromną popularność. Jej związek z Janem był naprawdę głośny, równie jak rozstanie, które odbyło się w finałowym odcinku na oczach wszystkich widzów. Kandydatka na rolniczkę od czasu udziału w programie jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Tym razem zdradziła, jaką ksywkę otrzymała w „Rolniku”. Pasuje do niej?

Małgosia była jedną z uczestniczek „Rolnik szuka żony”, której bardzo zależało na znalezieniu miłości. Zaangażowała się w związek z Janem i wszystko wskazywało na to, że para będzie razem. Niestety rolnik zakończył tę relację, informując o tym partnerkę w finałowym odcinku programu. Uczestniczka była bardzo zawiedziona zachowaniem Jana, ale mimo tego jak została potraktowana, nie straciła nadziei na miłość. Na Instagramie opublikowała wpis, w którym przyznała się, do ksywki, którą miała w „Rolniku”:

Przyznała też, że teraz cieszy się życiem i bardzo szczerze opisała, jakie wartości w życiu wyznaje:

Nie chodzi o miłość do faceta tylko o miłość do życia. To radość wewnętrzna, która jest stała i nikt, ani żadne trudne okoliczności jej nie umniejszają; to szacunek i zachwyt drugim człowiekiem i akceptacja jego indywidualności. - dodała