Małgosia Borysewicz jest jedną z najpopularniejszych rolniczek w Polsce, a wszystko dzięki programowi "Rolnik szuka żony", dzięki któremu poznała swojego męża Pawła. Para jakiś czas temu została rodzicami synka, Rysia. Swoim szczęściem często dzielą się z fanami na Instagramie, regularnie publikując zdjęcia i filmiki. Tym razem rolniczka zaskoczyła i pokazała relację ze swoich 30. urodzin. Zobaczcie, z kim świętowała!

Okazuje się, że bliscy przygotowali Małgosi przyjęcie niespodziankę. Rolniczka była przekonana, że jedzie na romantyczną randkę z mężem, a na miejscu okazało się, że czekają na nią rodzina i przyjaciele, którzy chcą z nią świętować okrągłe urodziny. Wzruszona napisała na Instagramie podsumowujący opis:

No cóż i mi się 30 przydarzyła ????jak mogła ????Dziękuję za super imprezkę niespodziankę( naprawdę myślałam że jadę na hot randkę ❤️inteligentka). No i co, powiem krótko bo co by tu pisać w nieskończoność o tym swoim żywocie : mam wspaniałą rodzinę i przyjaciół o czym świadczy wczorajszy dzień, ale najważniejsze jest to, że mam Rysia i Pawła, 2 mężczyzn którzy są całym moim światem! Pesel nie najważniejszy, daj Boże więcej doczekać, thanks for all! - napisała Małgosia Borysewicz na Instagramie.