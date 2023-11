1 z 4

Można było się spodziewać, że ślub Małgosi Sienkiewicz i Pawła Borysewicza z "Rolnik szuka żony" będzie jednym z największych wydarzeń tego roku. Małgosia była na to przygotowana i w związku z tym na ten dzień wybrała nie jedną, a dwie suknie ślubne! W pierwszej - całej z koronki, zabudowanej niemal do szyi (Małgosia i Paweł z "Rolnik szuka żony" już po ślubie! Panna młoda wybrała długą, koronkową suknię! Zobaczcie ZDJĘCIA) - zaprezentowała się w kościele. Potem przebrała się i pokazała się gościom w tej drugiej - również koronkowej, ale za to odważniejszej. Małgosia pochwaliła się swoim dekoltem i pokazała nogi.

Ale to nie Małgosia zwróciła największe zainteresowanie, tylko... Paweł i jego drugi garnitur.

Widać że facet lubi zwracać na siebie uwagę, wygląda jak pajac! - napisał jeden z internautów, czym wywołał małą aferę.

Czy Paweł naprawdę wyglądał tak źle? Zobaczcie więcej zdjęć.

Zobacz też: Marta Manowska pokazała NOWE ZDJĘCIA ze ślubu Małgosi i Pawła!