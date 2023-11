Po przygodzie w programie "Rolnik szuka żony" Małgosia Płaza nie zniknęła z mediów. Uczestniczka 5. edycji programu jest bardzo aktywna w sieci. Tam informuje swoich fanów, co u niej słychać i jak radzi sobie po niemiłym rozstaniu z Janem, który zostawił ją na oczach widzów w specjalnym odcinku programu.

Reklama

Niedoszła żona rolnika wróciła już do swojego życia, stara się nie przejmować przeszłością i cieszy się każdym dniem. Teraz na Instagramie pochwaliła się zdjęciem z córką. Zobaczcie, jak wyglądają!

Małgosia Płaza pokazała córkę

Na co dzień Małgosia Płaza zajmuje się tworzeniem i sprzedażą ekologicznych toreb, a także między innymi robieniem na drutach. Była uczestniczka piątej edycji programu "Rolnik szuka żony" wiedzie spokojne życie w Katowicach. Tam wychowuje córkę Agatę, z którą łączy ją bliska więź. Ostatnio Małgosia spędziła z nastolatką przemiły dzień w ZOO w Opolu. Zdjęciami pochwaliła się w sieci.

Jest taka bezinteresowna MIŁOŚĆ, która wzrasta z każdym dniem; sekundy, minuty, godziny to za mało; nie ocenia, wszystko wybacza i nigdy nie przeminie.

CÓRECZKO KOCHAM CIĘ - napisała na Instagramie.

Internauci zachwycili się zdjęciem Małgosi i Agaty.

- Miłego i udanego weekendu życzę Ci Małgosiu, na pewno córunia , bo podobna ... - Miłość bezwarunkowa ❤️ dobrego czasu piękne kobietki ????☀️ - Bezgraniczna i bezinteresowna to dwa mądre i dobre słowa na miłość dla dziecka i Miłego wypoczynku. Pozdrawiam❤️❤️❤️- pisali w komentarzach.

Czy Agata jest podobna do matki? Spójrzcie!

Zobacz także: Małgorzata z "Rolnika" pochwaliła się zdjęciem bez makijażu! Podoba wam się w takim wydaniu?

Małgosia i Jan - historia miłości

Przypomnijmy, Małgosia Płaza to uczestniczka 5. edycji programu "Rolnik szuka żony". Do TVP zgłosiła się, aby poznać Jana. Mieszkanka Katowic otrzymała zaproszenie do programu, a potem na gospodarstwo rolnika. Na wsi o serce ukochanego walczyła jeszcze z innymi kandydatkami, jednak ostatecznie to ją wybrał Jan!

Para planowała wspólną przyszłość, jednak w finałowym odcinku Jan wyznał, że nie są już razem! Na wizji poprosił o numer do Marysi, która również wcześniej walczyła o jego względy. Zachowanie rolnika zszokowało nie tylko główną zainteresowaną, ale i pozostałych uczestników oraz prowadzącą Martę Manowską!

Na najnowszych zdjęciach w sieci widać, że Małgorzata zapomniała już o rolniku. Trzymamy kciuki, aby znalazła upragnioną miłość!

Małgosia i Jan w finałowym odcinku

Instagram

Małgosia Płaza zapomniała już o Janie

Facebook