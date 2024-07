Już 27 czerwca premiera pierwszego odcinka programu Małgorzaty Rozenek "Projekt Lady"! W swoim nowym show gwiazda będzie zmieniać zbuntowane nastolatki w damy. Rozenek będzie uczyła je dobrych manier czy tego, jak poprawnie powinny zachowywać się przy stole. Zadanie nie będzie proste, bo już po zwiastunie show widać, że to wyjątkowo zbuntowane nastolatki, które ubierają się wyzywająco i często przeklinają. Jak Małgosia wspomina pierwsze spotkanie z nimi? Czy zdziwiło ją ich zachowanie czy ubiór?

Wiem, że nie można oceniać ludzi po wyglądzie, mnie nie szokują ich fryzury, ich sukienki, sama rozumiem taką potrzebę zaszalenia z wyglądam raz na jakiś czas i uważam, że to jest fajne. Sama rozumiem, co to znaczy chcieć przeklnąć, zabawić się. (...) Beata Tyszkiewicz powiedziała, że dama pali, pije i przeklina, zgadzam się z nią, robię te trzy rzeczy, powiedziała Party.pl Małgorzata Rozenek.