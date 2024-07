Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej nie podoba się zamieszczanie przez jej syna miłosnych zdjęć jego i Kasi Sawczukw Internecie. Aktorka skarciła Antka za przesadne afiszowanie się ze swoimi uczuciami.

Antek Królikowski jest szaleńczo zakochany w swojej dziewczynie Kasi Sawczuk i chętnie chwali się swoim uczuciem z całym światem. Na instagramowym profilu młodego aktora nie brakuje zdjęć, na którym widzimy tę parę w całującą się i w uściskach. Antek jest oczarowany swoją ukochaną do tego stopnia, że w programie Kuby Wojewódzkiego publicznie wyznał jej wielką miłość. Co więcej, para podobno planuje ślub.

Zarówno Antek, jak i Kasia chętnie wrzucają zdjęcia swoich soczystych pocałunków do sieci. Małgosia nie uważa, żeby to był dobry pomysł. Nic dobrego z tego nie wynika. To intymna sfera życia. Radziła Antkowi, by ograniczył się trochę z tymi internetowymi amorami. Przekonuje go, że poważny związek nie potrzebuje tego typu afiszowania się - powiedziała "Faktowi" osoba z otoczenia Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej.