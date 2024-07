W sobotę Małgorzata Kożuchowska była gościem "Pytania na Śniadanie". Aktorka bardzo rzadko opowiada o swoim synku, Jasiu, ale tym razem zrobiła wyjątek. Gwiazda przyznała, że jak na razie ma trochę spokoju:

Marzena Rogalska, która prowadziła rozmowę z Kożuchowską zapytała również o to jak to jest z czasem wolnym w przypadku młodej, zapracowanej mamy. Aktorka bez wahania odpowiedziała, że bardzo ciężko znaleźć chwilę tylko dla siebie, o czym wiedzą pewnie wszystkie zawodowo aktywne matki:

Ciężko znaleźć czas dla siebie. Myślę, że każda pracująca mama i mająca takie małe dziecko wie, że jest to raczej "mission impossible". Ale jest też coś takie, że jak już wracasz do domu to nie chce ci się nigdzie chodzić. Chcesz być z tym dzieckiem, chcesz ten czas absolutnie poświęcić dziecku na tyle na ile jest to możliwe. Nie szukasz już innych ucieczek, przynajmniej u mnie tak to się dzieje.