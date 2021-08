Małgorzata z "Rolnik szuka żony" wyznaje: "Przez ostatni rok żyłam z poczuciem winy"

Małgorzata Borysewicz opublikowała w sieci zdjęcie, które na pierwszy rzut oka mogło sugerować widzom, że spodziewa się dziecka. Jednak gwiazda "Rolnik szuka żony" podzieliła się z fanami bardzo smutnym wpisem. Do tej pory obserwujący Małgosię z "Rolnik szuka żony" nie mieli pojęcia, co tak naprawdę przeżywała w okresie ciąży. Pewne ważne wydarzenie w życiu Gosi sprowokowało ją do ujawnienia tego, co dotąd trzymała w tajemnicy. Okazuje się, że gwiazda mierzyła się w czasie obu swoich ciąż z wieloma zarzutami i dręczącym poczuciem winy, w które wpędzali ją medycy! Małgosia Borysewicz wraca wspomnieniami do okresu ostatniej ciąży i wyjaśnia, dlaczego po raz pierwszy postanowiła opowiedzieć o tym, co ją spotkało.

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" opowiedziała traumie

Małgorzata Borysewicz w "Rolnik szuka żony" poznała miłość swojego życia. Z Pawłem Borysewiczem bardzo szybko stworzyła trwałą relację. Małżeństwo doczekało się nawet dwójki przeuroczych dzieci, Blanki i Ryszarda. Życie rodziny Borysewiczów wydawało się być usłane różami. Jak dotąd oboje dzielili się z fanami jedynie dobrymi i krzepiącymi wpisami na temat swojej pracy czy bliskich. Małgorzata Borysewicz postanowiła jednak po raz pierwszy powiedzieć, przez jaki dramat musiała przechodzić w okresie ciąży. Nikt do tej pory nie wiedział, że rolniczka żyła w wielkim poczuciu winy, w które wpędzili ją... lekarze!

Mała Blanka urodziła się przed terminem. Nigdy wcześniej Małgorzata Borysewicz nie poruszała tego tematu szerzej, ale dzisiaj postanowiła zrobić wyjątek. Opublikowała zdjęcie z ciążowym brzuszkiem i opisała to, co przeżywała w trakcie ciąży:

Ulżyło mi! Ale tylko trochę. Wczoraj będąc na okresowych badaniach, dowiedziałam się jednej ważnej rzeczy. Nie od dziś mówię, że problemy z tarczycą i zapewne nieuregulowany poziom cukru we krwi ma ogromny wpływ na mój wygląd i samopoczucie - zaczęła

Małgorzata Borysewicz o urodzeniu córki przed terminem. Ma poczucie winy

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na smutne wyznanie związane z ostatnią ciążą. Mała Blanka jest wcześniakiem a ten fakt przez długi czas wpędzał młoda mamę w poczucie winy, które także budowali w niej lekarze:

Przez ostatni rok żyłam z poczuciem winy - bo takie we mnie zaszczepiono przez określone środowisko medyczne i żadna siła nie była w stanie go ze mnie wypędzić. Poczucie winy, które jest przypisane każdej mamie, która nie donosiła ciąży: - Mogła Pani wcześniej nie rodzić, no już trudno, nie cofnie się

- po co robiła sobie Pani wakacje,

- proszę poprawić maseczkę,

- chce Pani karmić piersią? A

- absolutnie mi nie jeść tych rzeczy, (...)

- proszę zacząć karmić dziecko w domu - cytuje wypowiedzi medyków Małgorzata Borysewicz.

Rolniczka dopiero teraz dowiedziała się, że jej problemy w ciąży były spowodowane jej stanem zdrowia:

Poczucie winy na pewno będzie towarzyszyło mi do końca życia, ale wczoraj delikatnie mi ulżyło, bo usłyszałam słowa, których się nie spodziewałam: moje problemy w ciąży były spowodowane prawdopodobnie przez nieuregulowany poziom cukru we krwi. (...) Nie chcę tym postem wywoływać gó*noburzy, mam jedynie nadzieję, że każda kobieta, która ma problemy z tarczycą, przyjrzy się baczniej swojej diecie w ciąży - zaznacza Małgosia.

Chociaż Małgorzata Borysewicz starała się prowadzić zdrowy tryb życia w każdej ciąży, nie była w stanie zlokalizować przyczyn problemów, które ją spotkały. Blanka urodziła się przed terminem i chociaż jest zdrową dziewczynką, jej mama ciągle odczuwała poczucie winy. Postanowiła więc poruszyć kwestię odpowiedniej diagnostyki i zwróciła się do mam:

Wiem, że jest tu sporo mam, które urodziły wcześniej i czują się winne, bo przecież zawsze kobieta bierze brzemię za to wszystko na siebie. Choćby wspierali Cię wszyscy dookoła, słowa wypowiedziane już się nie cofną. (...) Odnośnie poczucia winy, powiedziałam o tym 1 raz. Czuję się pewniej, bo córcia jest zdrowa. Jestem silna charakterowo, ale jak każda mama, martwię się o swoje dzieci zawsze i już myślę o tym czy dietą uchronię moją córkę przed problemami tarczycowymi. Macie w tym jakieś doświadczenie ? Zdjęcie archiwalne.

Cały wpis Małgorzaty Borysewicz przeczytacie poniżej.

Małgorzata Borysewicz jest mamą dwuletniego Rysia i 9-miesięcznej Blanki. Gwiazda "Rolnik szuka żony" po raz pierwszy podzieliła się z widzami swoimi traumatycznymi przeżyciami związanymi z ciążą. I chociaż docenia pracę lekarzy nie potrafi jeszcze poradzić sobie ze swoim żalem:

- Przykre że są tacy specjaliści bez przygotowania do tak trudnych sytuacji... Psychika przecież jest najważniejsza😢 - napisała jedna z fanek, na co Małgorzata odpowiedziała:

- Medycy zajmują się ratowaniem dzieci, tego podważyć nie mogę, to zawsze będę podkreślać, swoje jednak czuję