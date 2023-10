"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyciąga przed ekrany tysiące widzów, a gwiazdy, które na rzecz wcielenia się w zupełnie inną osobę, przechodzą niezwykłe metamorfozy, nie raz pokazały nam, że potrafią rozpalić scenę do czerwoności. Jak się okazuje, w kolejnej edycji popularnego show telewizji Polsat zobaczymy Magdalenę Narożną z zespołu "Piękni i Młodzi"! Jak wokalistka odnalazła się w programie? Za nią już pierwsze nagrania i jak się okazuje, gwiazda ma prawdziwe powody do radości!

Powiem Ci szczerze od serca, że to był jedyny program, o którym pomyślałam, to jest program do którego chciałabym pójść - zdradziła w rozmowie z Party.pl

Jak widać, jedno z marzeń Magdaleny Narożnej właśnie się spełniło. W jakich charakteryzacjach będziemy mogli ją oglądać? Okazuje się, że musiała ona wcielić się w mężczyznę i co więcej, poczuła się w nowej roli nie tylko bardzo dobrze, ale i bardzo przystojnie! Jak się okazuje, występ w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" dla słynnej wokalistki wcale nie jest bułką z masłem, a niektóre wyzwania są dla niej bardzo ciężkie. Dlaczego? Które postacie są dla niej najtrudniejsze, a które najłatwiejsze do odegrania? Koniecznie zobaczcie, co zdradziła w rozmowie z naszą reporterką! Niecierpliwi fani będą mogli zobaczyć Magdalenę Narożną na antenie Polsatu już wiosną tego roku.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to jeden z najpopularniejszych, telewizyjnych programów. Przez wiele edycji widzowie mogli oglądać, jak ich ulubione gwiazdy wcielają się w zupełnie nowe role. Jak się okazuje, niebawem zobaczymy na ekranach Magdalenę Narożną!

Mat. prasowe

Wokalistka "Pięknych i Młodych" nie kryje ekscytacji. Jak się okazuje, pierwsze próby ma już za sobą. W kogo będzie musiała się wcielić?

