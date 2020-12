"Dziewczyny już wstały. Pomogę Ci się ubrać"- czyje to słowa?

"Dziewczyny już wstały. Pomogę Ci się ubrać"- czyje to słowa?

Jeden z rolników był szczery do bólu, mówiąc: "Jestem wzrokowcem. Pierwsze, na co patrzę, to wygląd kobiety". O kogo chodzi?