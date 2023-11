1 z 5

Magda Gessler poprowadzi nowy program

Magda Gessler poprowadzi nowy program! Po wielkim sukcesie programu "Kuchenne rewolucje", w którym znana restauratorka jest gospodynią oraz "MasterChefa", w którym Gessler występuje jako jurorka, pora na coś nowego. I nic dziwnego! Magda Gessler przebojem weszła do świata telewizji i niemal natychmiast stała się wielką gwiazdą i jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobowości telewizyjnych w Polsce. Już wkrótce ruszy nowy program z udziałem królowej polskiej kuchni. "Sexy kuchnia Magdy Gessler" będzie emitowana przez kanał Food Network. Co ciekawe, będzie to pierwszy program, którym Magda Gessler będzie gotować!

