1 z 5

Magda Gessler opowiedziała o swoim dzieciństwie w programie Magdy Mołek - "W roli głównej". Do tej pory restauratorka niewiele opowiadała o relacjach z matką i ojcem. W rozmowie z Magdą Mołek gwiazda bardzo się otworzyła. Co Magda Gessler mówiła o rodzicach? M.in. to, że przyczynili się do tego, iż dziś prowadzi "Kuchenne rewolucje":

Jedno bez drugiego nie istniało. Tworzyli niezły tandem, kastrujący mnie ogromnie. Ale teraz jest tata. Niestety u mnie zawsze mnie ganiano. Pewnie dlatego robię "Kuchenne rewolucje".

Restauratorka wyznała również, że kocha tańczyć. I ma poczucie, że ma do tego talent. Niestety, słowa mamy sprawiły, że Magda Gessler nie szkoliła się w tym kierunku:

Moim marzeniem byłoby tańczyć. Mam talent do tańca. Niestety, moja mama powiedziała, że jestem za duża, żeby tańczyć.

Spodziewaliście się takich słów po Magdzie Gessler?

Zobacz: Magda Gessler bez fałszywej skromności... "Jestem królową. W Ameryce zarabiałabym fortunę!"