Magda Gessler wystąpi w filmie dokumentalnym! Gwiazda "Kuchennych rewolucji", według nieoficjalnych informacji portalu wirtualnemedia.pl, jeszcze w tym miesiącu poleci do Peru, gdzie razem z ekipą TVN Style będzie nagrywać dokument o specjałach tamtejszej kuchni. Magda Gessler będzie m.in. opowiadać o... ziemniakach! Okazuje się bowiem, że w Peru rośnie ich ponad 80 gatunków.

Do tematu kuchni nie ma lepszej osoby od Magdy Gessler - zdradza źródło portalu.

Dokument z udziałem Magdy Gessler pojawi się na antenie TVN Style już po wakacjach - w jesiennej ramówce stacji. Do tej pory w podobnych dokumentach występowali m.in. Anita Werner, Marcin Prokop czy Jarosław Kuźniar. W ubiegłym roku stacja zaprosiła do współpracy Agnieszkę Szulim. Dziennikarka wyleciała na kilka tygodni do Tokio, gdzie nagrywała reportaż o dziwactwach tamtejszej kultury. W dokumencie z udziałem Szulim nie zabrakło mocnych wrażeń - gwiazda m.in. zamknęła się w trumnie czy odwiedziła sex-shop.

Ciekawe, czym Magda Gessler zaskoczy nas w swoim dokumencie. Będziecie oglądać?

