Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wywołał ogromne emocje w najnowszym odcinku programu. Uczestnik hitu TVN ogłosił, że ma już dość nagrań i rezygnuje z dalszego udziału w produkcji. Jego decyzja wywołała burzę w sieci i chyba wszyscy czekali na jego komentarz. Teraz Maciej Walkowiak podczas relacji na InstaStories zaskoczył nowym kadrem.

Maciej zrezygnował z udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Takich scen w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" jeszcze nie było. Po raz pierwszy w historii uczestnik "ŚOPW" zrezygnował z dalszego udziału w programie. Tuż przed wielkim finałem jedenastej edycji Maciej Walkowiak ogłosił, że ma już dość i nie będzie brał udziału w dalszych nagraniach. Mąż Kasi zaznaczył, że rezygnuje z programu, ale nie rezygnuje z relacji z żoną. Maciej przed kamerą nie ukrywał żalu do produkcji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Moglibyśmy być z Kasią najfajniejszą parą w tej edycji, a jest bezpodstawne szukanie dram, wymyślanie jakiś kontekstów, bez sensu. Jestem stawiany w bardzo złym świetle, bardzo bezpodstawnie. (...) Jeżeli będę pokazany w programie ze złej strony i nieprawdziwej i nieszczerej to wyciągnę z tego konsekwencje. grzmiał Maciej.

Po ogłoszeniu decyzji przed Macieja fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" napisali wprost, co myślą na ten temat.

Maciej ze "ŚOPW" nagle zaskoczył krótkim wpisem. Odniósł się do swojej decyzji?

Maciej Walczak od samego początku nie ukrywał, że nie jest zachwycony ciągłą obecnością kamer po ślubie z Kasią. Chyba nikt nie spodziewał się jednak tego, co wydarzyło się w najnowszym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnik ostrzegał produkcję przed tym, żeby nie próbowali pokazywać go w złym świetle. Po emisji odcinka wiele osób czekało na komentarz Macieja, który prowadzi własne konto na Instagramie.

Maciej Walkowiak rzeczywiście przerwał milczenie, ale chyba nie tego spodziewali się fani "ŚOPW". Uczestnik produkcji podczas relacji na InstaStories z samego rana pokazał zaśnieżony krajobraz i dodał:

Pierwszy raz w roku zawsze jest spoko napisał.

Myślicie, że Maciej skomentuje wydarzenia z najnowszego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

