Maciej Sieradzky odpadł z "Agenta" kilka tygodni temu, ale wciąż ogląda ten program. I robi to tylko w towarzystwie... Macademian Girl, z którą się bardzo zaprzyjaźnił. Co z resztą ekipy? Projektant nie chciał zdradzić:

We wtorek zawsze oglądamy Agent, ale ja to już nieco z mniejszymi emocjami, bo nie lubię siebie oglądać w telewizji. Ekipa "agentowa" to ja i Tamara i nasi znajomi, nasza dwójka - mówi nam Maciej Sieradzky.