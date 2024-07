P { margin-bottom: 0.21cm; }STRONG { font-weight: bold; }

W 2. edycji programu „Rolnik szuka żony” Łukasz był razem z Kubą i Mariuszem kandydatem na męża rolniczki Ani Michalskiej. Jakie pierwszy odpadł z rywalizacji. Mężczyzna uważa, że powodem jest to, że pewne warunki umowy z show zostały złamane. Ale po programie i dzięki niemu też znalazł dziewczynę. Chodzi o Martę, która była kandydatką na żonę Rafała w tej samej edycji „Rolnika”. Czy ten związek przetrwał? Niestety nie, Łukasz zdradził dlaczego?

Z Martą zbliżyliśmy się do siebie nie tylko przyjacielsko. Natomiast żeby być w związku, trzeba dobrze się poznać, razem spędzać czas, a ja wyjechałem za granicę. Nawet jakbym był w Rzeszowie, to ona ma stałą pracę w Warszawie, więc ciężko byłoby być razem. Mamy jednak ze sobą kontakt - powiedział Łukasz z Rolnik szuka żony Nowinom24.pl

A jeszcze w grudniu 2015 roku mówi jak bardzo jest zaangażowany w związek z Martą.

To jeden z najważniejszych powodów, dlaczego nie żałuję występu w tym programie. Dlatego, że poznałem Martę. Tak naprawdę, to poznaliśmy się na dobre w ostatnim etapie programu, kiedy nagrywaliśmy przez 3 dni odcinek finałowy. Wtedy było więcej czasu wolnego i wszystko się zaczęło. Na razie to początki i jest cudownie, ale nie chcę zapeszyć, więc wolałbym nic już w tym temacie nie mówić. Marta to cudowna, przyjazna osoba z dużym poczuciem humoru. No i jest piękną kobietą. Pewnie gdyby Rafał ją wybrał, teraz moje życie wyglądałoby dużo inaczej, dużo gorzej... - zdradził Łukasz dla serwisu Nowiny24.pl.