Łukasz Sędrowski to bohater 5. edycji programu "Rolnik szuka żony". Mężczyzna znalazł miłość w show TVP1. Jego wybranką została Agata. Rolnik postanowił nawet oświadczyć się jej na wizji. Przy okazji Łukasz złamał serce Paulinie, którą zwodził niemal do samego końca. Jego zachowanie sprawiło, że dorobił się sporej grupy hejterów. Czy to jeden z nich próbował zrobić mu ostatnio głupi żart?

Reklama

Łukasz z "Rolnik szuka żony" grozi prawnikami

Łukasz Sędrowski stał się ostatnio wyjątkowo aktywny w sieci. Rolnik pochwalił się niedawno swoim sukcesem. Okazało się bowiem, że udało mu się zrzucić już 10 kg. Z kolei w Prima Aprilis Łukasz opublikował zdjęcie testów ciążowych z pozytywnym wynikiem. Niektórzy dali się nabrać na ten żart. Jednak Agata szybko zdementowała te plotki. Być może te żarty sprowadziły na Łukasza kłopoty...

Okazuje się, że Łukasz Sędrowski omal nie stracił swojego konta na Facebooku. Ktoś bowiem próbował się na nie włamać. Rolnik podzielił się tym ze swoimi fanami na Instagramie. Przy okazji zagroził wszystkim, którzy mogą mieć z tym coś wspólnego.

Osoba, która logowała się na moje konta społecznościowe, poniesie prawne konsekwencje!!!! - napisał rozwścieczony rolnik.

Myślicie, że Łukaszowi uda się dotrzeć do osoby, która chciała zrobić mu głupi żart?

Łukasz i Agata poznali się w programie "Rolnik szuka żony"

Mat. prasowe

Reklama

Zobacz także: Związek Agaty i Łukasza z "Rolnik szuka żony" przechodzi kryzys? Narzeczona rolnika zrobiła coś, co może na to wskazywać!