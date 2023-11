Łukasz Stawicki opuści Big Brothera? W sobotę zaczął pakować swoje rzeczy i wszystko wskazuje na to, że pożegna się z programem. Czy naprawdę do tego dojdzie? Dlaczego? Chodzi o to, że w ostatnim głosowaniu dostał aż 6 nominacji, których się nie spodziewał. Uczestnicy próbują go zatrzymać, ale nie wiadomo jak zakończy się ostatecznie ta sytuacja. Jeśli Łukasz Stawicki ostatecznie odejdzie, będzie pierwszą osobą w drugiej edycji programu, która dobrowolnie pożegna się z show.

Kim jest Łukasz Stawicki z 2. edycji Big Brothera?

Łukasz Stawicki ma 37 lat, a do programu przyjechał z Płocka. Z zawodu magister inżynier budownictwa, prowadzi firmę budowlaną specjalizującą się w dekarstwie. Uprawia sporty walki i biega. Łukasz to typ mężczyzny, który w ciągu dnia chodzi na siłownię, a wieczorami czyta poezję.

Przypomnijmy, w ostatnim odcinku Big Brothera z programem pożegnał się Przemek. Przemysław Karda ma 35 lat i jest byłym żołnierzem. Obecnie jest przedsiębiorcą i prowadzi startup zajmujący się kryptowalutami.