Gabi Drzewiecka jeszcze miesiąc temu nie wiedziała nawet, jak bardzo zmieni się jej życie. Gdy okazało się, że Agnieszka Woźniak-Starak nie będzie mogła poprowadzić nowej edycji "Big Brothera" ze względów osobistych, Edward Miszczak rozpoczął poszukiwania godnej następczyni. Jego wybór padł na młodą, choć bardzo doświadczoną dziennikarkę muzyczną oraz prezenterkę. Gabi Drzewiecka stanęła przed wielką szansą. Jak ją wykorzystała? Zobaczcie komentarze po jej pierwszym występie w roli prowadzącej "Big Brothera"!

Jak Gabi Drzewiecka poradziła sobie w programie "Big Brother"?

Gabi Drzewiecka miała niecały miesiąc na to, aby przygotować się do roli prowadzącej drugą edycję "Big Brothera". Dziennikarka wiedziała, że nie będzie to łatwe zadanie. Agnieszka Woźniak-Starak zawiesiła bowiem poprzeczkę naprawdę wysoko. Mimo wszystko Gabi podjęła wyzwanie i poradziła sobie z nim dobrze. Tak przynajmniej twierdzą widzowie, którzy - jak wiemy - lubią ostro oceniać to, co widzą w programie.

- Prowadząca super o wiele lepsza od poprzedniej - Świetnie sobie radzi jako prowadząca ???????? - Super prowadząca na 6+✌️ - Mega naturalna ???? świetnie jej idzie ❤️ - piszą zachwyceni internauci.

Niektórzy mimo wszystko tęsknią jednak za Agnieszką Woźniak-Starak, która po tragicznej śmierci męża wycofała się z show-biznesu.

- Powodzenia.????..choc musze przyznac ze tęsknię za Aga???? - Wydaje się być w porządku,ale nikt nigdy nie zastąpi Agi. Aga jest jedyna w swoim rodzaju,wyjątkowa. Tak bardzo mi jej brakuje w tym programie!! - Przykro mi że tak wyszło, bardzo brakuje mi Agnieszki... ???? - czytamy w komentarzach.

Kim jest Gabi Drzewiecka?

Gabi Drzewiecka to urodzona w Warszawie dziennikarka muzyczna. Do tej pory słynęła z wywiadów z największymi, światowymi gwiazdami, w tym między innymi z Carlosem Santaną, Edem Sheeranem czy też z Erykah Badu. Gabi Drzewiecka prowadziła liczne programy muzyczne w radiu, internecie i telewizji. Świetnie radziła sobie także w roli prowadzącej festiwal w Sopocie. Co ciekawe, Agnieszka Woźniak-Starak dwa lata temu podczas jednego z wywiadów stwierdziła, że to właśnie jej koleżanka ze stacji świetnie sprawdziłaby się w roli prowadzącej "Big Brothera".

A wy jak oceniacie jej debiut w reality show? Dobrze zastąpiła Agnieszkę?

Gabi Drzewiecka miała mało czasu na to, aby przygotować się do nowej roli

Oglądaliście nowy sezon "Big Brothera"? Jak wasze wrażenia?