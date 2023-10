Łukasz Czarnecki z "Tańca z Gwiazdami" wziął ślub. Zdjęciami z pięknego dnia podzielił się w sieci. Gwiazdor tanecznego show poślubił Sylwię Karim.

Jeszcze ręce mi się trzęsą i dochodzi to wszystko do mnie.

Zobaczcie piękne zdjęcia z uroczystości.

Wierni fani "Tańca z Gwiazdami" z pewnością pamiętają przystojnego Łukasza Czerneckiego, który wystąpił aż w dziewięciu edycjach show. To właśnie z nim Anna Guzik sięgnęła po kryształową kule, jednak udało mu się tego dokonać tylko raz. W przeszłości związany był z programową tancerką Kamilą Kajak a także modelką Francys Sudnicką, z którą występował w 9. edycji "Tańca z Gwiazdami" i z którą doczekał się córki Francine. Ich małżeństwo niestety rozpadło się. Po rezygnacji z udziału w tanecznym show, Łukasz Czarnecki zniknął z mediów i zajął się branżą sportową. Jest w szczęśliwym związku z Sylwią Karim, z którą właśnie wziął ślub.

Łukasz Czarnecki z "Tańca z Gwiazdami" opublikował w sieci ślubne zdjęcia:

To był nasz dzień????????????????‍♀️❤️już oficjalnie jesteśmy małżeństwem z @sylwia_karim ????jeszcze ręce mi się trzęsą i dochodzi to wszystko do mnie.