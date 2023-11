Łukasz z piątej edycji programu "Rolnik szuka żony" naprawdę rozstał się z Agatą? Fani programu TVP wciąż czekają na ostateczną odpowiedź na to pytanie. Niestety, do tej pory wszystko wskazuje na to, że para, która poznała się i zaręczyła na planie show zakończyła swój związek. Agata i Łukasz usunęli z Instagrama wszystkie wszpólne zdjęcia, a pod fotką rolnika z testami ciążowymi Agata zostawiła dość zaskakujący komentarz, który jednak szybko został skasowany.

Nie wiem komu mam gratulować... Bo na pewno nie mi - napisała wówczas pod zdjęciem testów ciążowych.

Teraz rolnik opublikował nowy post z którego wynika, że cierpi po rozstaniu z narzeczoną! Zobaczcie, co napisał.

Wymowny komentarz rolnika na Instagramie

Choć rolnik konsekwentnie milczy i nie komentuje plotek o rzekomym rozstaniu z Agatą, to na Instagramie coraz częściej publikuje swoje nowe zdjęcia. Ostatnio pochwalił się, że rozpoczął wielkie odchudzanie, a teraz pokazał, że wybrał się nad morze. Nas zainteresował jednak komentarz, który zostawił w sieci...

Rolnik odpowiedział na jeden z komentarzy. Co ciekawe, z wpisu Łukasza można wywnioskować, że cierpi po rozstaniu z Agatą!

Bardzo dziękuję za zaproszenia, ale tym razem ???? w okrojonym rodzinnym gronie , cierpliwy wiatr ???? będzie wywiać smutki z mojej głowy ????️????ale wrócę.... Krowy tęsknią ???? - napisał rolnik.

Czyżby więc Agata i Łukasz naprawdę się rozstali? Kobieta na swoim Instagramie również umieściła wymowny tekst piosenki o rozstaniu, ale zakazała mediom udostępniania postu.

Dzięki Za Wszystko

ja nie upadłam aż tak nisko

i siły mam

dalej pójdę sama

już całkiem sama

czy to jest taki dramat?

To jednak jednoznaczne potwierdzenie, że to koniec ich związku!

Łukasz cierpi po rozstaniu z Agatą.

To naprawdę już koniec związku Agaty i Łukasza!

