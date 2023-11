Joanna Przetakiewicz i Łukasz Jakóbiak kłócili się na planie programu "Azja Express"?! Znany youtuber zdradził, że ich relacje w czasie rajdu nie zawsze były idealnie. W czasie ekstremalnych prób dochodziło między nimi do spięć. Okazuje się, że Łukasz Jakóbiak musiał zastosować wobec Joanny Przetakiewicz pewien podstęp, by zmotywować projektantkę do... biegania!

Posłuchajcie, co zdradził przed kamerą Party.pl!

Joanna Przetakiewicz stała się ulubienicą widzów "Azji Express"!

Łukasz Jakóbiak zdradził, jak się dogadywał z projektantką w czasie rajdu.